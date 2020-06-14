Samsun'da yıldırım ahıra düştü: 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Samsun'da yıldırım düşen ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvan telef oldu.



Olay, İlkadım ilçesi Gürgendağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışla birlikte gök gürlemesi sonucu Salih Bayraktar'a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Gürgendağı Muhtarı Mehmet Yılmaz, yıldırımın düştüğü ahırda bulunan 4 hayvanın telef olduğunu belirterek, "Mahallemiz sakinlerinden Salih Bayraktar kurbanda satmak için satın aldığı hayvanlar telef oldu. Çok üzgünüz" dedi. - SAMSUN