Samsun'da Yine Sel Felaketi - Son Dakika
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Samsun'da Yine Sel Felaketi

13.06.2023 08:17

Samsun'da bir hafta aranın ardından yine sel felaketi yaşandı. Kuvvetli sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Sanayi bölgesi de göle döndü. Bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Samsun'u bir hafta içinde yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

KALDIRIMLAR ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

Samsun'u yine sel vurdu

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Samsun'u yine sel vurdu
Samsun'u yine sel vurdu
Samsun'u yine sel vurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • zeyd çölmekci: Alt yapıya önem verilmezse sonuç böyle olur Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan Taş: Doğayı vahşice katlettik,akarsuları, dereleri hep bir yere yönlendirip suyu depolayıp devasa barajlar yaptık,sınırı bilinmeyen bir tüketim modeli geliştirildi.Tüketimin acı faturasıdır bize yansıyan. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: 2023 felaket yılı ilan edilsin. deprem sel yangın doğal afetler ard arda . Rabbim imandan ayırmasın Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Yine Sel Felaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Yine Sel Felaketi - Son Dakika
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