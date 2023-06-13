Samsun'da Yine Sel Felaketi

Samsun'u bir hafta içinde yine sel vurdu, caddeler göle dönüp kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.

KALDIRIMLAR ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.