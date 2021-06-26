Samsun'da YKS heyecanı - Son Dakika

Samsun'da YKS heyecanı

SAMSUN - Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde gireceği sınava geç kalan öğrencilere rastlanmadı. Bu sene geçen senelerde okulun giriş kapısında yaşanan üzücü görüntüler oluşmadı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava alındı. Öğrencilerden bazıları sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken bazı öğrenciler ise pek çalışmadıklarını ifade ettiler. Öğrenciler sınavda stres yaşarken dışarıda bekleyen bazı veliler ise zaman Kur'an-ı Kerim ve dua okudular. Bazı veliler de üniversite içerisinde bulunan gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

İkinci kez YKS'ye giren Seha Söyler, "Geçen sene de sınava girmiştim ama bu sene de biraz heyecan var. Heyecanın çoğunu geçen sene attığım için bu sene daha iyiyim. Bu sene bir şekilde hazırlanmaya çalıştık ama netlerimiz hala düşük. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ben Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanmak istiyorum" dedi.

Baran Kalyoncu, "Bu sene hiç hazırlanmadım. İnşallah attıklarımın hepsi tutar. Bu sene 2. girişim. Yine de biraz heyecanlıyım. Kazanma ihtimalimi yüzde 15 olarak görüyorum. Hedefimde veteriner hekimliği var ama tutturacağımı sanmıyorum. O yüzden 2 yıllık veteriner teknisyenliği istiyorum. Kovid-19 döneminde çalışmak çok kötüydü. Yasaklardan dolayı da pek randıman alamadık" diye konuştu.

135 dakika sürecek TYT saat 12.30'da sona erecek.