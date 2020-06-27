Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi - Son Dakika

Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

- Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi Samsun'da korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

- Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

SAMSUN - Samsun'da korona virüsü gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu yılda sınav salonlarını doldurdu. Sınavda korona virüsü önlemleri dikkati çekti. 23 Nisan Ortaokulunda öğrencilere girişte el dezenfektanı, ıslak mendil ve maske dağıtıldı. Öğrenciler fiziksel mesafeye uyarak sırayla içeri alındı. Sabah 10.15 itibarıyla başlayan sınav öğlen 13.00'te sona erdi.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Sınav sonrası öğrenciler kendi aileleriyle sınavı istişare ettiler. Birçok öğrenci sınavdan mutlu ayrıldığını ifade etti. Girişte olduğu kadar sınav çıkışı da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri yarın saat 10.15'te başlayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:48:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]