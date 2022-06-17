Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, YKS'ye girecek adayların Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesini karıştırabildiği, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da YKS'ye girecek adaylara '19 Mayıs Lisesi' uyarısı - Son Dakika

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