Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı - Son Dakika
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Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı

17.06.2022 19:02
Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girecek adayların adreslerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girecek adayların adreslerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, YKS'ye girecek adayların Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesini karıştırabildiği, bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "19 Mayıs Lisesi İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da YKS'ye girecek adaylara '19 Mayıs Lisesi' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da YKS'ye girecek adaylara "19 Mayıs Lisesi" uyarısı - Son Dakika
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