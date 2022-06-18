Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

18.06.2022 10:47
Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bazı adaylar, okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı.

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bazı adaylar, okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı.

YKS'ye Samsun'da girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı okulların önüne gelmeye başladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesine gelen adayların belgelerini kontrol eden görevliler, bazılarının sınava 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde girmeleri gerektiğini belirtti.

Sınav saatine kısa bir süre kala yanlış okula geldiklerini anlayan adaylardan bazıları, taksi tutarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesine yetişmeye çalıştı, bazı adaylar ise yetişemeyecekleri için sınava girmekten vazgeçti.

Sınav için yanlış okula gelen adayların büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika
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