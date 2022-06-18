Sınav saatine kısa bir süre kala yanlış okula geldiklerini anlayan adaylardan bazıları, taksi tutarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesine yetişmeye çalıştı, bazı adaylar ise yetişemeyecekleri için sınava girmekten vazgeçti.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı - Son Dakika

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