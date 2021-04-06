Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere - Son Dakika

Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere

06.04.2021 16:14

Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere Sağlık Müdürü Oruç: "Yoğun bakımda şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz" "Aşı olduktan sonra vatandaşlarımızda rehavet oluştu" Korona virüs vakalarının hızla tırmanış gösterdiği Samsun'da yoğun bakım doluk oranının yüzde 70'i aşmak...

Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere

Sağlık Müdürü Oruç:

"Yoğun bakımda şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz"

"Aşı olduktan sonra vatandaşlarımızda rehavet oluştu"

SAMSUN - Korona virüs vakalarının hızla tırmanış gösterdiği Samsun'da yoğun bakım doluk oranının yüzde 70'i aşmak üzere olduğunu açıklayan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bunu üzülerek söylüyorum vatandaşlarımızda biraz daha sanki bir rehavet oluştu. Aşı olunca sanki bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye korona lideri Samsun'da vakalar her geçen gün artış gösterirken Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç ise açıklamalarda bulundu. Samsun'da vatandaşlarda aşı olduktan sonra bir rehavet oluştuğunu söyleyen Oruç, "Samsun'da vakalar son 5 haftadır artış eğilimindedir. Bakanlığımızın açıkladığı verilerde vaka sayıları 100 binde 678 olarak görülmüştü. Bunun sebeplerine baktığımız zaman Samsun'da akraba ziyaretlerinin fazla olması, cenazelere fazla katılım olması, Samsun'un Karadeniz'e açılan bir kapı olması, hareketliliğin fazla olması, bunlarla birlikte İngiliz mutasyonun fazla olması vaka artışlarının artmasına sebep olmuş oldu. Önümüzdeki günlerde alacağımız tedbirle beraber önümüzdeki süreçte bunun azalacağını düşünüyoruz. Pandemide en büyük silahımız aşı olacak. Samsun'da şu anda hem 'Sinovac' hem de 'Biontech' aşıları yapılıyor. Tüm sağlık tesislerimizde Sinovac, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Biontech yapılmaktadır. 357 bin civarı aşımız yapıldı. Bunu nüfusa oranladığımız zaman nüfusumuzun yüzde 15'i aşı yapılmış oldu" diye konuştu.

"Yoğun bakımlarda da şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz"

Aşı olunca insanlarda 'bulaş artık olmayacak, artık hastalık olmayacakmış' gibi bir algı oluşturduğuna dikkat çeken Oruç, "Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Toplumun belli bir kesimi aşılanmadan aşının koruyucu etkisinden tam faydalanamayacağız. Eğer toplumun yaklaşık yüzde 70'i aşılanırsa buradaki bağışıklıkla beraber aşının oluşturmuş olduğu bağışıklıkla beraber pandemiyle mücadelemiz son bulmuş olacak. İnşallah pandemiyi o şekilde yenmiş olacağız. Tabii, hasta sayılarının yükselmiş olması ister istemez hastanedeki hasta yükümüzü artırmakta. Baktığımızda servis yataklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Yoğun bakımlarda da şu an yüzde 70 doluluğu aşmak üzereyiz. Bu doluluk tabi yönetebileceğimiz bir süreçte. Önümüzdeki günlerde de bunun artmaması için gerekli altyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Samsun'da sağlık ekiplerimiz canla başla mücadele etmekte. Bizler her gün nerede hangi mahallede hangi ilçede hangi mahallede ne kadar vaka var bunları bir harita şeklinde risk haritası şeklinde yazmaktayız. Hangi mahallede riski görüyorsak yoğunluğu görüyorsak hemen Samsun Valiliğimizle koordineli şekilde kolluk kuvvetlerimiz olsun, muhtarlarımız olsun onlara ileterek orada anlık tedbirler alıyoruz. Orada gerekli denetimleri veya orada vaka sayısını azaltacak ne gerekiyorsa bunu anlık olarak yapmaya çalışarak pandemiyle mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere
Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere
Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere
Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'i aşmak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei