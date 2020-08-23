Samsun'da yol görüşmesi yaptılar - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve beraberindeki Yol Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile bir araya gelerek yollar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'de köylerde yapılan çalışmalar bir yandan devam ederken, bir yandan da yollarla ilgili istişare toplantıları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve beraberindeki Yol Ulaşım Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile bir araya geldi. Samsun'daki beton yol, sathi kaplama ve asfaltlamalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan heyet, Samsun ve Düzce'de yapılan ve yapılacak çalışmalarda beraber çalışılma konusunda görüş birliğine vardı. - DÜZCE