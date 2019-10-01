Son Dakika Haberleri: Samsun'da yol kenarına saçılmış yüzlerce ayakkabı bulundu
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Samsun'da yol kenarına saçılmış yüzlerce ayakkabı bulundu

2 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış, büyük bir çoğunluğu yeni olan yüzlerce ayakkabı bulundu.

Samsun'da yol kenarına saçılmış yüzlerce ayakkabı bulundu, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış, büyük bir çoğunluğu yeni olan yüzlerce ayakkabı bulundu. Polis ekipleri ayakkabıların sırrını araştırıyor.
Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde yola atılmış ayakkabıları gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Yol güzergahına gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarına saçılmış halde yüzlerce ayakkabı olduğunu gördü. Çoğu yeni olan ayakkabıların bazılarının yanmış, bazılarının ise tahribata uğramış olduğu tespit edildi. Ekipler, ayakkabıları toplayarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri, ayakkabıların yola kim ya da kimler tarafından neden atıldığını araştırıyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Polis, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
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