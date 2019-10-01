Samsun'da yol kenarına saçılmış yüzlerce ayakkabı bulundu
2 saat önce
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol kenarına atılmış, büyük bir çoğunluğu yeni olan yüzlerce ayakkabı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde yol kenarına atılmış, büyük bir çoğunluğu yeni olan yüzlerce ayakkabı bulundu. Polis
ekipleri ayakkabıların sırrını araştırıyor.
Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi
yolu üzerinde yola atılmış ayakkabıları gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Yol güzergahına gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarına saçılmış halde yüzlerce ayakkabı olduğunu gördü. Çoğu yeni olan ayakkabıların bazılarının yanmış, bazılarının ise tahribata uğramış olduğu tespit edildi. Ekipler, ayakkabıları toplayarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri, ayakkabıların yola kim ya da kimler tarafından neden atıldığını araştırıyor.
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