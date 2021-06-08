Samsun'da yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Samsun'da vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan karaca yavrusuna jandarma ekipleri sahip çıktı.
Vatandaşlar, Salıpazarı ilçesi Alan Mahallesi'nde yol kenarında karaca yavrusu buldu.
İhbar üzerine olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri, karacayı sütle besledi.
Karaca, kontrollerinin yapılmasının ardından doğaya salınmak üzere Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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