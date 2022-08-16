Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti

16.08.2022 08:58
Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç yol kenarlarında katı atık topladığı ileri sürülen ve yolun karşısına geçmekte olduğu tahmin edilen Erol Gültekin'e (55) çarptı. Araç Gültekin'in üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Erol Gültekin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kavak'tan Samsun'a hasta götüren 112'ye servise ait ambulans görevlileri cesedi fark edip durdu. Bu sırada Fransa'dan Kayseri'ye izne gelen ve eşi ile birlikte araç kiralayıp Karadeniz turuna çıkan M.A. idaresindeki 35 AKT 943 plakalı otomobil de olay yerinde hayatını kaybeden Erol Gültekin'i fark etmeyerek üzerinde geçti. Gurbetçi M.A. olay yerinde durup jandarmanın ve polisin kaza yerine gelmesini bekledi.

112 ekipleri jandarmaya verdikleri ifadede M.A.'nın Erol Gültekin'in üzerinden geçmeden önce kendilerinin kaza yerinden geçtiğini ve yayanın yol ortasında ezilerek ölmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi nüfusuna kayıtlı Erol Gültekin'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan aracın plakası ve sürücünün kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı Amasya'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı Amasya'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:24 Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı
08:23 Petek Dinçöz kına gecesinde eğlendi! Boşandıktan kısa süre sonra yeniden evleniyor
08:20 30'dan fazla ürünün indirime girdiği Tarım Kredi'nin kasap reyonunda da fiyatlar inecek
08:39 İstanbul'da ortakların alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı! Cesedin başında bekledi
08:39 Sokak ortasındaki iğrenç taciz kameraya yansıdı
02:04 Eski ABD Başkanı Trump, FBI ajanlarının pasaportlarını çaldığını öne sürdü
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 08:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yol kenarında katı atık toplarken kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement