Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

17.08.2022 12:01
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Kamyon sürücüsü olay sırasında aracının lastiğini patladığını zannettiğini ve birine çarptığını hatırlamadığını savundu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç yol kenarlarında katı atık topladığı ileri sürülen ve yolun karşısına geçmekte olduğu tahmin edilen Erol Gültekin'e (55) çarptı. Araç Gültekin'in üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Erol Gültekin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kavak'tan Samsun'a hasta götüren 112'ye servise ait ambulans görevlileri cesedi fark edip durdu. Bu sırada Fransa'dan Kayseri'ye izne gelen ve eşi ile birlikte araç kiralayıp Karadeniz turuna çıkan M.A. idaresindeki 35 AKT 943 plakalı otomobil de olay yerinde hayatını kaybeden Erol Gültekin'i fark etmeyerek üzerinde geçti. Gurbetçi M.A. olay yerinde durup jandarmanın ve polisin kaza yerine gelmesini bekledi. 112 ekipleri jandarmaya verdikleri ifadede M.A.'nın Erol Gültekin'in üzerinden geçmeden önce kendilerinin kaza yerinden geçtiğini ve yayanın yol ortasında ezilerek ölmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Jandarma ekipleri kaçan aracın plakası ve sürücünün kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlattı. Olay yerinden elde edilen aracın kırık far camından ve KGS görüntülerinden yola çıkarak yapılan çalışmalar sürücüsü aracın 66 HP 733 plakalı kamyon olduğu ve sürücünün da Selim Selvi (64) olduğu tespit edildi. Selim Selvi Samsun'un Terme ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yozgat'tan kamyonuna yüklediğini samanı Giresun iline gitmek için yola çıktığını belirten Selim Selvi, "Ben olay yerinde aracımın lastiğinin patlattığını zannettim. Birine çarptığımı hatırlamıyorum. 300 metre gittikten sonra aracımı lastikçi kenarına çekip bütün lastiklerini kontrol ettim. Sol ön farının kırık olduğunu fark ettim. Birine çarptığını bilmiyorum. Giresun'a samanı götürüp indirdim. Geri dönerken Terme ilçelinde yakalandım. Birine çarpmış olsaydım kaçmazdım" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti
Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement