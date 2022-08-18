Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

18.08.2022 01:08
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da yol kenarlarında katı atık toplayan şahıs plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Kamyon sürücüsü olay sırasında aracının lastiğini patladığını zannettiğini ve birine çarptığını hatırlamadığını savundu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç yol kenarlarında katı atık topladığı ileri sürülen ve yolun karşısına geçmekte olduğu tahmin edilen Erol Gültekin'e (55) çarptı. Araç Gültekin'in üzerinden geçerek kayıplara karıştı. Erol Gültekin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kavak'tan Samsun'a hasta götüren 112'ye servise ait ambulans görevlileri cesedi fark edip durdu. Bu sırada Fransa'dan Kayseri'ye izne gelen ve eşi ile birlikte araç kiralayıp Karadeniz turuna çıkan M.A. idaresindeki 35 AKT 943 plakalı otomobil de olay yerinde hayatını kaybeden Erol Gültekin'i fark etmeyerek üzerinde geçti. Gurbetçi M.A. olay yerinde durup jandarmanın ve polisin kaza yerine gelmesini bekledi. 112 ekipleri jandarmaya verdikleri ifadede M.A.'nın Erol Gültekin'in üzerinden geçmeden önce kendilerinin kaza yerinden geçtiğini ve yayanın yol ortasında ezilerek ölmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Jandarma ekipleri kaçan aracın plakası ve sürücünün kimlik bilgilerine ulaşmak için çalışma başlattı. Olay yerinden elde edilen aracın kırık far camından ve KGS görüntülerinden yola çıkarak yapılan çalışmalar sürücüsü aracın 66 HP 733 plakalı kamyon olduğu ve sürücünün da Selim Selvi (64) olduğu tespit edildi. Selim Selvi Samsun'un Terme ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yozgat'tan kamyonuna yüklediğini samanı Giresun iline gitmek için yola çıktığını belirten Selim Selvi, "Ben olay yerinde aracımın lastiğinin patlattığını zannettim. Birine çarptığımı hatırlamıyorum. 300 metre gittikten sonra aracımı lastikçi kenarına çekip bütün lastiklerini kontrol ettim. Sol ön farının kırık olduğunu fark ettim. Birine çarptığını bilmiyorum. Giresun'a samanı götürüp indirdim. Geri dönerken Terme ilçelinde yakalandım. Birine çarpmış olsaydım kaçmazdım" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı - Son Dakika

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