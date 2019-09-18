Son Dakika Haberleri: Samsun'da yol verme kavgası: 2 kardeş ağır yaralı
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Samsun'da yol verme kavgası: 2 kardeş ağır yaralı

1 saat önce

SAMSUN'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Batuhan K. (20) ve Alper K. (17) adlı kardeşler bıçaklanarak ağır yaralandı.

Samsun'da yol verme kavgası: 2 kardeş ağır yaralı, System.String[]
SAMSUN'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Batuhan K. (20) ve Alper K. (17) adlı kardeşler bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan K. ve Alper K. adlı kardeşler ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan K. boynundan, Alper K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.


Güzelyalı Mahallesi, Atakum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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