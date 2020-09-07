Samsun'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Sabri Güner'in (58) kullandığı 55 M 0233 plakalı dolmuş, Baruthane Mahallesi Kenan Şara Köprüsü altında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BU 421 plakalı otomobille çarpıştı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum