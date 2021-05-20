Samsun'da yoldan çıkan araç su kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da yoldan çıkan araç su kanalına devrildi: 1 yaralı
20.05.2021 22:23
Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun- Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güzel (31) idaresindeki 55 AZ 326 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Murat Güzel 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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