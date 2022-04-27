Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi - Son Dakika
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Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi

27.04.2022 17:55
Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi

Samsun'da inşaat işçilerinin içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Samsun'da inşaat işçilerinin içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kaplan idaresindeki 55 LU 592 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada inşaat işçilerinin içinde bulunduğu araçta yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi
Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi

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Otomobil, Samsun, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yoldan çıkan otomobil devrildi - Son Dakika


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