Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı

02.08.2022 08:40
Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada köprünün demir korkuluğunun ok gibi saplandığı araçtaki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada köprünün demir korkuluğunun ok gibi saplandığı araçtaki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi, Samsun Sinop karayolu, Dereköy Köprüsü üzerinde sabah saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşet Tankal (50) idaresindeki 19 DU 075 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir köprü korkuluklarına çarptı. Köprünün korkuluğunun ok gibi saplanıp aracın ön camından girip arka yan camdan çıktığı kazada, sürücü Neşet Tankal yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Neşet Tankal'ın Erzincan'dan geldiği ve evine 2 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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