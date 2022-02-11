Üye Girişi
Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi - Son Dakika

Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi

11.02.2022 18:27
Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi

Samsun'da yoldan çıkan tırın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan tırın su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesindeki limandan yüklediği 26 ton pik maddesini Kayseri'ye götürmek için yola çıkan Şuayip Yılmaz idaresindeki 38 AGA 257 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü Şuayip Yılmaz yüzünden hafif şekilde yaralanırken, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemediği için tedaviyi kabul etmedi. - SAMSUN

Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi

YORUMLAR
500

İlkadım, Kayseri, Samsun, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da yoldan çıkan tır su kanalına devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement