Samsun'da yollar, sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Samsun'da yollar, sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Samsun'da yollar, sokaklar boş kaldıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden Samsun'da, cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.
Samsun'da yollar, sokaklar boş kaldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden Samsun'da, cadde ve sokaklar ile meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun'da vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Samsun'da caddeler, sokaklar, yollar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:23 Kaynak: DHA
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