SAMSUN'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı - Son Dakika

SAMSUN'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Samsun'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştıSAMSUN'un Ladik ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.
Samsun'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
SAMSUN'un Ladik ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Gürcü Yaylası mevkiinde çocuklar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kavak ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:30 Kaynak: DHA
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