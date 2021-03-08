Samsun'da yüksek sesle konuşma kavgasında 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı - Son Dakika

Samsun'da yüksek sesle konuşma kavgasında 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı
08.03.2021 12:56
Samsun'da geceleyin yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Samsun'da geceleyin yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A.'nın tüfekle ateş açması sonucu A.Ç. ve E.C. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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