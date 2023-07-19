Samsun'da yüksek sesle müzik dinleyen kişi 4 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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Samsun'da yüksek sesle müzik dinleyen kişi 4 kişiyi bıçakladı

19.07.2023 19:11

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için uyarılan bir kişi, kendisini uyaran 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, saklandığı terasta yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran kişilere sinirlenen adam, 5 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından kayıplara karışan şahıs, saklandığı terasta yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜZİĞİN SESİNİ KIS" DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Olay, dün gece Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Parlak (39) ve arkadaşları, evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla sokaktan geçen Orçun Muhammed Ç. (18), Yağız K. (17), Enes T. (25) ve Halim A. (23) tarafından müziğin sesinin kısılması için uyarıldı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Harun Parlak, evden aldığı bıçakla sokağa çıktı.

5 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Kavga sırasında Orçun Muhammed Ç., Yağız K., Enes T. ve Halim A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Ali A. (59), Parlak'ın bıçak darbeleriyle yaralandı. Gürültü üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Harun Parlak'ı gizlendiği bir apartmanın teras katında yakaladı. Gözaltına alınan Parlak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yüksek sesle müzik dinleyen kişi 4 kişiyi bıçakladı - Son Dakika


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