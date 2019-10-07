Son Dakika Haberleri: Samsun'da yükümlüler cami boyadı
Son Dakika Güncel Samsun'da yükümlüler cami boyadı

Samsun'da yükümlüler cami boyadı

1 saat önce

Samsun'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yükümlüler, Kadıköy Emir Buhari Cami'sini boyadı.

Samsun'da yükümlüler cami boyadı, System.String[]

Samsun'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yükümlüler, Kadıköy Emir Buhari Cami'sini boyadı.

Canik Halk Eğitim Merkezi'nde "Emeğimiz Eğitim İçin" Projesi kapsamında eğitim alan 16 yükümlü, denetimli serbestlik kapsamında İlkadım ilçesi Kadıköy Emir Buhari Camisi'nin boya ve badana işlerini yaptı.

Programa katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında ocaktan beri merkez ve köylerdeki 93 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce boya, badana, tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Yükümlülerin bu kez cami boyadığını belirten Kılıç, "Kadıköy Emir Buhari Camisi'nde yapılan bu çalışmanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na denk gelmesi ayrıca yapılan organizasyona bir anlam katmaktadır. İnşallah Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak okullarımızın yanı sıra elimizden geldiğince Samsun Müftülüğünün uygun gördüğü camilerde de bu işlemleri yapacağız." diye konuştu.

Kılıç, yükümlülerin denetimli serbestlik kanalıyla hem rehabilitasyonlarını sağlamayı hem de kamu yararına çalıştırarak topluma faydalı bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.

İl Müftüsü Veysel Çakı da camilerin denetimli serbestlik kanalıyla onarıma alınmasının devlet millet kaynaşmasının güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Camilerin temizliğinin önemini vurgulayan Çakı, "Fikir olarak bu güzel çalışma yıllar geçse de unutulmaz. Özellikle çalışan arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere böyle güzel bir katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Canik Halk Eğitim Merkezi ve kurum personeli de katıldı.

Muhammed Buhari, Kadıköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da yükümlüler cami boyadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]