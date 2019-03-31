Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yunus Polisleri Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralı

Samsun'da Yunus Polisleri Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralı

1 saat önce

Samsun'da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'da Yunus Polisleri Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralı, System.String[]
Samsun'da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli Abdullah Ertunç idaresindeki polis motosikleti, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin çaptığı polis motosikleti Büyükşehir Belediyesi binasına çarptı. Motosiklet sürücüsü Abdullah Ertunç ile yanında bulunan meslektaşı Kaya Çetinkaya yaralandı. Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Yunus Polisleri Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]