Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı

25.03.2022 16:00
Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 2 Afganistanlı gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

Afganların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yurda kaçak giren 2 Afgan yakalandı - Son Dakika
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