Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı

22.03.2022 12:17
Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolu uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen Afganlar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne teslim edildi.

Haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan Afganlar, sınır dışı edilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

Taksi sürücüsüne ise adli işlem uygulandı.

Giresun'dan taksi kiralayan Afganların Yunanistan'a kaçmak üzere Ege Bölgesi'ne gittikleri öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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