Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Pakistanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolundaki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Pakistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.
Haklarında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan 2 taksi şoförü, ifade alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Son Dakika