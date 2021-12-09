Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Son Dakika

Pakistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolundaki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı