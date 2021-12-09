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Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Son Dakika

Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı

09.12.2021 21:50
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Pakistanlı yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 2 Pakistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu kara yolundaki uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki 2 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Pakistanlılar, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

Haklarında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan 2 taksi şoförü, ifade alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Pakistan, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 Pakistan uyruklu yakalandı - Son Dakika
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