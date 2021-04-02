Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu