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Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar - Son Dakika

Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar

19.02.2022 11:26

Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar Samsun'da, Atakum Kent Konseyi'nin destekleriyle Kızılay tarafından kırsal kesimde eğitim veren bir devlet okuluna 600 tane test kitabı bağışı yapıldı.

Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar

SAMSUN - Samsun'da, Atakum Kent Konseyi'nin destekleriyle Kızılay tarafından kırsal kesimde eğitim veren bir devlet okuluna 600 tane test kitabı bağışı yapıldı.

Kızılay'ın "Kitabım, Kitabın Olsun" isimli projeye bir destek de Atakum Kent Konseyi'nden geldi. Start verilen projede desteklerle 600 test kitabı toplandı. Toplanılan bu kitaplar Atakum ilçesinde bulunan Özören İlkokulu'na bağışlandı. Kitaplarına kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

"Kızılay bizim sigortamızdır"

Kitap dağıtım programında bir konuşma yapan Atakum Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bugün burada Kızılay'ın sadece zor günlerimizde değil, her günümüzde yanımızda olduğunu hissettiğimiz bir etkinlik ile beraberiz. Şuanda bir köy okulunda çocuklara okuma kitabı dışında sınavlara hazırlık için, onların geleceklerini oluşturmak için test kitapları dağıtıyoruz. Test kitaplarını onlara Kızılay gönüllülerimiz ile beraber ulaştırıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Kızılay bu toplumun sigortasıdır. Sadece zor günlerimizde değil, her günümüzde yanımızdalardır" dedi.

Kızılay Atakum Şube Başkanı Asım Kurtoğlu, öğrencilere seslenerek, "Siz bizim için çok önemlisiniz. Biz buraya Kızılay Atakum Şubesi olarak sizleri ziyarete geldik. Buradan sizlere eğitiminize katkı olsun diye çam sakızı çoban armağanı kitap takdim ettik. Asıl gayemiz sizleri tanımaktır" diye konuştu.

Kızılay Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevinç Deniz, "Bugün burada Atakum Kızılay olarak başlatmış olduğumuz 'Kitabım, Kitabın Olsun' kampanyasına katılım sağlayan Atakum Konseyi Başkanı Şevket Özkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Projemiz tüm hızıyla devam edecek" şeklinde konuştu.

Genç Kızılay Başkan Vekili Ayça Özdemir ise "Çok heyecanlıyım. İlkini gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Yaklaşık 600 tane kitap bağışı aldık. Bu bizim için çok büyük bir gururdur. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Küçük çocuklar bizim geleceğimizdir. Biz onlara kitap bağışlayarak aslında geleceğimizi emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, kitaplarına kavuşan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar
Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar
Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar

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Kent Konseyi, Kızılay, Samsun, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar - Son Dakika


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