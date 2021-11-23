Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencileri kemençeli hamsi şenliğinde eğlendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler için kemençeli hamsi şenliği gerçekleştirildi.

OMÜ Kurupelit yerleşkesinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde kurulan ızgaralarda pişirilen yaklaşık 350 kilogram hamsi ile mısır ekmeği, turşu kavurması ve helva, öğrencilere ikram edildi.

Şenlikte öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, gazetecilere, her yıl düzenlenen hamsi şenliğini KYK'ya bağlı yurtlarda yaptıklarını söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri hamsi partisini KYK yurtlarının tamamında gerçekleştireceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kalan öğrenciler, ailelerinin bizlere emaneti. Onlara sahip çıkmak görevimiz. Burada aile ortamı sağlamak, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını ve sınav dönemlerinde moral vermek amacıyla kemençe eşliğinde hamsi günü etkinliği düzenledik. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen öğrencilere Karadeniz'in lezzeti hamsiyi tanıtmak ve tattırmak istedik." dedi.

Şenliğe katılan öğrenciler de etkinlikten dolayı memnun olduklarını ifade etti.