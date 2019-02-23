Samsun'da Yüzme Baraj Müsabakaları

Samsun'da Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılacak minik sporcular, baraj müsabakalarında dereceye girmek için yarıştı.

Samsun'da Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılacak minik sporcular, baraj müsabakalarında dereceye girmek için yarıştı.



Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen baraj müsabakalarında 11 ila 12 yaşlarındaki 54'ü kız olmak üzere 110 sporcu elemelere girdi.



Samsun'dan 8 kulübün katıldığı müsabakalarda, Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılabilmeyi amaçlayan minik sporcular, dereceye girmek için mücadele verdi.



Yüzme il temsilcisi Mustafa Pekşen, müsabakaların kelebek, kurbağalama, serbest, karışık ve sırt üstü kategorilerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Samsun'da yüzme branşı ivme kazandı. Federasyonun belirlediği yüzme stil baraj derecelerini geçmek için yoğun çaba sarf eden sporcuları kutluyorum. Bu müsabaka yeni sezonumuzun ilk yarışıdır. Yüzme branşının gelişmesi için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu anlamda aile ortamı yakaladığımıza inanıyorum." dedi.

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