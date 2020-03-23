Samsun'da zabıta 65 yaş denetimi yaptı - Son Dakika

Samsun'da Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri geniş çaplı bir 65 yaş denetimi yaptı.



İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Yasağın ardından Samsun'da çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı caddelerde ve parklarda 65 yaş denetimi yaptı. Vatandaşların yanına giderek kimlik soran ekipler ayrıca zabıta aracı ile anons ederek uyarılarda bulundu. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar evlerine gönderilirken, altındakilere uyarılarda bulunularak "Evde kal" çağrısı yapıldı.



Banklar dezenfekte edildi



Büyükşehir Belediyesi Samsun genelinde hummalı bir çalışma yapıyor. Belediye yaklaşık 40 ekip ile kamu kuruluşları, okullar, camiler, tesisler gibi birçok yeri dezenfekte ve sterilizasyon çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım Atatürk Parkı'nda bulunan çocuk oyun aletleri ve banklar tepeden tırnağa dezenfekte edildi.



Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. - SAMSUN