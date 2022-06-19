Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika
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Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

19.06.2022 11:18
Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için zamanla yarıştı.

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, sınava geç kalan öğrenciler için zamanla yarıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli ekipler, YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs ve çevresinde adayları sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri de araçlarla okullara yetiştirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere iki gün boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

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Kaynak: AA

Zabıta, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika
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