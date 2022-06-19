Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs ve çevresinde adayları sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri de araçlarla okullara yetiştirdi.

Kaynak: AA

Zabıta, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da zabıta ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika

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