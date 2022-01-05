Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekiplerince, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 485 aranan şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 01 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler yapıldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 bin 557 kişinin HES Kodu sorgulaması, 6 bin 536 filyasyon denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarca 118 bin 941 kişi ve 53 bin 92 aracın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 482 aranan şahıs ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 17 tabanca ve 28 av tüfeği ele geçirildi, 17 kayıp kişi bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilo 348 gram kubar esrar, 576 sentetik hap, 126 gram metamfetamin, 97 litre alkollü içki, 12 sikke ve 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik Şubesi ekiplerince 46 bin 960 araç sürücüsü kontrol edildi, 5 bin 16 araç sürücüsü, 3 bin 917 öğrenci ve 836 yaya olmak üzere toplam 9 bin 769 kişiye trafik kuralları konusunda eğitim verildi.