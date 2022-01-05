Üye Girişi
Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı

05.01.2022 15:47
Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerince, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 485 aranan şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 485 aranan şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 01 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler yapıldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 bin 557 kişinin HES Kodu sorgulaması, 6 bin 536 filyasyon denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarca 118 bin 941 kişi ve 53 bin 92 aracın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 482 aranan şahıs ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 17 tabanca ve 28 av tüfeği ele geçirildi, 17 kayıp kişi bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilo 348 gram kubar esrar, 576 sentetik hap, 126 gram metamfetamin, 97 litre alkollü içki, 12 sikke ve 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik Şubesi ekiplerince 46 bin 960 araç sürücüsü kontrol edildi, 5 bin 16 araç sürücüsü, 3 bin 917 öğrenci ve 836 yaya olmak üzere toplam 9 bin 769 kişiye trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı
Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı
Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı

YORUMLAR
500

sentetik uyuşturucu, Samsun, Aralık, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı         
16:08
Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor         
16:05
2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı         
16:03
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
16:05 Gaziantep FK ilk transferini yaptı, Luka Stankovski imzayı atan isim oldu
16:04 Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor
16:02 2021 yılında kahve fiyatları rekora imza attı
15:55 Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular
15:55 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?
15:43 Alkol ürünlerine yüzde 43 zam geldi
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 16:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da aralık ayında yapılan operasyonlarda 485 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement