Samsun'da zincirleme kaza - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme kaza

28.04.2022 20:57

Samsun'da zincirleme kaza Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da zincirleme kaza

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyere Mahallesi Samsun Ordu karayolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Yıldırım idaresindeki 55 AGY 524 plakalı otomobil, Yunus Emre Tuncay yönetimindeki 55 AHK 584 plakalı hafif ticari araç ile Refik Coşkun'un idaresindeki 55 AEK 430 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüs viyadük üstüne doğru sürüklendi. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunanlar hastaneye gitmek istemediklerini söylediler.

Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza
Samsun'da zincirleme kaza

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da zincirleme kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da zincirleme kaza - Son Dakika
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