Son Dakika Haberleri: Samsun'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

31 dakika önce

Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralıSAMSUN - Samsun'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent mevkisinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın karıştığı kazada araçlardan biri refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçip başka bir otomobil ile çarpıştı. Aynı yöne giden diğer araçlar da yoldan çıkıp diğer araçlarla çarpıştılar. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa
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