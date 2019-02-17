Samsun'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
31 dakika önce
Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralıSAMSUN - Samsun'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun
'da zincirleme kaza: 4 yaralı
SAMSUN - Samsun'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent
mevkisinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın karıştığı kazada araçlardan biri refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçip başka bir otomobil ile çarpıştı. Aynı yöne giden diğer araçlar da yoldan çıkıp diğer araçlarla çarpıştılar. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
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