Samsun'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
1 saat önce
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
SAMSUN'un Atakum
ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım
'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
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