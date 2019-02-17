Son Dakika Haberleri: Samsun'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

1 saat önce

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı, System.String[]
SAMSUN'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi  Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan  İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:56 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Atakum, Samsun, Güncel
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