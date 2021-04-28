Son dakika haberi | SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
28.04.2021 23:35
Edinilen son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
SAMSUN'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mehtap G. yönetimindeki 55 NF 827 plakalı otomobil ile Ethem E. yönetimindeki 55 AEY 856 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim B. yönetimindeki 55 AAP 051 plakalı otomobile çarparak devrildi. Zincirleme kazada, araç sürücüleri Mehtap G. ve Ethem E.?nin yanı sıra Orhan İ., Sudenur S., Ayşegül S. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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