Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

30.05.2022 15:30

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandıSAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

SAMSUN Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay S. idaresindeki 33 SH 378 plakalı transit minibüs Sibel H. idaresindeki 55 ARM 40 plakalı otomobilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 55 ARM 40 plakalı otomobil de durakta yolcu indiren Hüseyin A. idaresindeki 55 AEZ 282 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sibel H. yaralandı. Öğretmen olduğu öğrenilen yaralı sürücü Sibel H. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Kaynak: İHA

Otomobil, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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