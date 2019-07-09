Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:19 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinden dönen düğün konvoyundaki Faruk Sakarya'nın kullandığı 19 DT 924 plakalı otomobil, Kirazlık mevkisinde aynı istikametteki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonla çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil arkadan gelen Barbaros Polat idaresindeki 55 DJ 353 plakalı midibüsle de çarpıştıktan sonra durabildi.
Kamyon sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı kazada otomobilde bulunan Emirhan Yıldız ve Umut Sakarya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
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