Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun
'da 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İlkadım
ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı
'nda buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet devrildi.
Bir otomobilin motosiklete çarpmamak için aniden durması üzerine arkadan gelen 13 araç ile bu otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan biri hamile kadın olan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi
ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:33 Kaynak: AA
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