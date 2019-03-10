Son Dakika Haberleri: Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

48 dakika önce

Samsun'da meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Samsun'da meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Makro AVM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Karabek idaresindeki 55 ABU 09 otomobil, kavşakta Mertcan Akbulut yönetimdeki 28 DL 136 otomobile yandan çarptı. Bu sırada Hidayet Sarıcaoğlu ifadesindeki 55 BB 095 otomobil, 55 ABU 09 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında Elif Zümre Karabek (7), Nigar Karabek (42), Zeynep Cemre Karabek (2) ve Kadir Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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