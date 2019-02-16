Son Dakika Haberleri: Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi istikametine giden 5 araç Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 55 BAV 58 plakalı cip karşı şeride geçerek 55 TS 696 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:26 Kaynak: AA

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