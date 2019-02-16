Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi istikametine giden 5 araç Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 55 BAV 58 plakalı cip karşı şeride geçerek 55 TS 696 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:26 Kaynak: AA
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