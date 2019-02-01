Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
56 dakika önce
SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Ankara
Karayolu Yeşilkent
mevkiinde saat 21.30 meydana geldi. İddiaya göre şiddetli sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden 9 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:32 Kaynak: DHA
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