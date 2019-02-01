Son Dakika Haberleri: Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

56 dakika önce

SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara Karayolu Yeşilkent mevkiinde saat 21.30  meydana geldi. İddiaya göre şiddetli sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden 9 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Ankara, Samsun, Güncel
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