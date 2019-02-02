Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralıSAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı



SAMSUN'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Ankara Karayolu Yeşilkent mevkiinde saat 21.30 meydana geldi. İddiaya göre şiddetli sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyreden 9 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

AK Parti, 30 Büyükşehirde Vatandaşın Nabzını Tuttu! Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'na Sunuldu

Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz