Samsun'da zirai insansız hava araçlarıyla haşerelerle mücadele ediliyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşılması zor sazlık alanlarda sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) mücadele ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 19 ekip ve 60 personelle sürdürülen çalışmalar ile omurgasız hayvanların larva kaynakları tespit edilip ilaçlama yapıyor.

Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında çevre mühendisi olarak görev yapan Ali Akaydın, belirli noktalara bırakılan ilaçların suda çözüldüğünde daha geniş alanlarda larvaları yok ettiğini belirtti.

Biyolojik mücadelede kullanılan "Ekosisteme Dost" ilaçların başka canlılara zarar vermediğini bildiren Akaydın, şunları kaydetti:

"Vektörle mücadeleyi günümüz son teknolojilerini de kullanarak rahat bir şekilde yürütüyoruz. Araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde havadan yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor. Halkımızın sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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