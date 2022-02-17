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"Afet Farkındalık Eğitim Kampı" sona erdi - Son Dakika

"Afet Farkındalık Eğitim Kampı" sona erdi

17.02.2022 15:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, afet farkındalık eğitimleriyle 57 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, afet farkındalık eğitimleriyle 57 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Afet Farkındalık Eğitim Kampı"nın kapanış programı düzenlendi.

Ondokuz Mayıs, Amasya, Samsun, Sinop ve Kilis üniversitelerinden 100 öğrencinin 2 gün katıldığı, doğada kamp kurma, yön bulma, arama tarama gibi afet farkındalık eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de afetlere etkin müdahale ve afet risklerini azaltma konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

AFAD'ın kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar, kapasitesi ve projeleri hakkında bilgi veren Bozkurt, afetlere müdahalede bulunurken bilişim altyapısı, haberleşme, sevk ve idare ile insan kaynağı boyutuyla her açıdan kapasitenin yüksek olmasının önem taşıdığını, bu kapsamda AFAD'ın son yıllarda büyük başarılara imza attığını anlattı.

Farkındalık eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Bozkurt, "Afet farkındalığı konusunda amacımız, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak. Farkındalık eğitimleriyle 57 milyon vatandaşımıza ulaştık. Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra çevrim içi olarak eğitimlerimizi sürdürdük." dedi.

Afet gönüllülerini artırmak istediklerini vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"2022'yi 'Afet Tatbikat Yılı' ilan ettik. Son dönemde yaşadığımız afetlerde de Türkiye afet müdahale kapasitesinin ne derece arttığını bizatihi sahada gözlemlemiş olduk. Yaptığımız bütün bu çalışmalarda iş birliği içinde olduğumuz sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızın destekleriyle, kamu kurumlarımızla, paydaşlarımızla çalışmalar yürüttük. AFAD olarak afetlere müdahaleyle ilgili afet öncesi, sırası ve sonrasında önemli planları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda özellikle üniversite öğrencilerimizin afet gönüllüsü olması bizleri gururlandırıyor."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu, bu nedenle afet farkındalık eğitimlerinin önem taşıdığını söyledi.

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan sel, heyelan, yangın, kuraklık, deprem gibi olaylara karşı bilinçli ve bilgili olunması gerektiğine işaret eden Ünal, "Gençlerde topluma yön veren bir profil görmek istiyoruz. Olağan yaşantının dışında olan her şey afettir. Afeti sükunetle karşılamak gerekir. Bunun için öğrencilerimizin burada aldıkları farkındalık eğitimleri çok önemlidir. Bu eğitimlerin devam etmesi arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Afet Farkındalık Eğitim Kampı'nın başarılı şekilde tamamlandığını kaydetti.

Afet Farkındalık Eğitim Kampı sona erdi
Afet Farkındalık Eğitim Kampı sona erdi
Afet Farkındalık Eğitim Kampı sona erdi

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Bozkurt, Samsun, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Afet Farkındalık Eğitim Kampı' sona erdi - Son Dakika


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