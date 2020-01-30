Samsun'daki araç sayısı 1 yılda 7 bin 305 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıt sayısının 1 yılda 7 bin 305 adet arttığını bildirdi.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Samsun'daki kara taşıtlarının sayısı ve özelliklerinden bahsedildi.



Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 305 adet arttı



Samsun'da 2019 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 359 adet (yüzde 0,10) bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 305 adet (yüzde 2,1) artarak 359 bin 612 adete ulaştı. 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 359 bin 612 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,6'sı (174 bin 775 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 552 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 519 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (68 bin 656 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 75 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (37 bin 861 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (632 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6'sı (52 bin 542 adet) de traktörlerden oluşuyor.



Devri yapılan taşıtlarda ilk sırayı otomobil aldı



Samsun'da Aralık ayında 16 bin 493 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 68,3 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,7 ile kamyonet ve yüzde 5,6 ile traktör takip etti. 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 156 bin 975 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun'da toplam 359 bin 612 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip. Yapılan açıklamaya göre Samsun'da 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı (yüzde 3,3) motosiklet (yüzde 3,1) ve otomobil (yüzde 2,5) şeklinde gerçekleşti.



Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47'si beyaz renkli



Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 53,8'i beyaz, yüzde 24,1 'i gri, yüzde 6,7'si siyah ve yüzde 5,8'i kırmızı iken yüzde 9,6'sı diğer renklerdedir. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 54,6'sı dizel yakıtlı olarak dikkat çekti. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 54 6'sı dizel, yüzde 36,2'si benzin, yüzde 5,8'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,4'ü elektrikli veya hibritli olarak tescillendi. - SAMSUN