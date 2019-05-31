Samsun'daki Atatürk büstünün 3 boyutlu minyatürünü yaptılar

Kütahya'nın Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin robotik ve kodlama atölyesinde 3D yazıcı ile Samsun'da bulunan Atatürk büstünün minyatürünü yapmaları büyük takdirle karşılandı.

Kütahya'nın Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin robotik ve kodlama atölyesinde 3D yazıcı ile Samsun'da bulunan Atatürk büstünün minyatürünü yapmaları büyük takdirle karşılandı.



Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Alanı Öğretmenleri Mine Aksoy ve Taner Aksoy tarafından 3D yazıcı ile üretilen Atatürk büstünün minyatürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Bahçeci ile birlikte Kaymakam Hasan Çiçek'e takdim edildi.



Bu anlamlı hediyeden dolayı büyük bir memnuniyet duyan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Kaymakam Çiçek yapmış olduğu konuşmada "Daha önce Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiğimde, Bilişim Teknolojisi Alanı öğretmenlerimizden Robotik ve Kodlama Atölyeleri'nde ürün elde edebilmeleri için 3D yazıcısı talep edilmişti. Kendilerine 3D yazıcısının temininden kısa bir süre sonra meyvesini almış bulunuyoruz. Bu durum oldukça memnuniyet verici. Bir kez daha tebrik ve takdir ediyorum. Öğretmenlerimizin hedeflerini büyük tutması takdire şayandır. Kaymakamlık olarak desteklerimiz olabildiğince devam edecektir. Amacımız diğer okullarımızda da geleceğin teknolojisi olan bu cihazları yaygınlaştırarak geliştirmek ve en iyi şekilde öğrencilerimizin istifadesine sunmaktır" ifadelerini kullandı.



Ziyaret bitiminde okul idaresi ve öğretmenler, Kaymakam Hasan Çiçek'e eğitime verdikleri değer ve destekten dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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